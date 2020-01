Teste Título

m um clique raro, Mariana Ximenes foi fotografada almoçando domingo com o namorado, o músico Felipe Fernandes, no restaurante Nola, no Leblon. Os dois estão juntos há quase dois anos e uma amiga da coluna que enviou a foto achou que a atriz estava acompanhada por Vladimir Brichta! E não é que eles ficaram mesmo parecidos depois que Felipe cortou as madeixas? m um clique raro, Mariana Ximenes foi fotografada almoçando domingo com o namorado, o músico Felipe Fernandes, no restaurante Nola, no Leblon. Os dois estão juntos há quase dois anos e uma amiga da coluna que enviou a foto achou que a atriz estava acompanhada por Vladimir Brichta! E não é que eles ficaram mesmo parecidos depois que Felipe cortou as madeixas?

dois estão juntos há quase dois anos e uma amiga da coluna que enviou a foto achou que a atriz estava acompanhada por Vladimir Brichta! E não é que eles ficaram mesmo parecidos depois que Felipe cortou as madeixas?

TesteTesteTesteTesteTeste

cortou as madeixas?