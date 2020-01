Laudo aponta que cerveja adulterada pode ter causado doença misteriosa em MG

Belo Horizonte - Um laudo pericial da Polícia Civil de Minas Gerais aponta a contaminação de duas amostras da cerveja Belorizontina, da marca mineira Backer, com a substância dietilenoglicol, de acordo com o jornal O Estado de Minas. O documento foi encaminhado para as autoridades municipais e estaduais nesta quinta-feira. A presença do dietilenoglicol pode ter causado a doença misteriosa que matou uma pessoa.

"Informo que nas duas amostras de cerveja encaminhadas pela vigilância sanitária do município de Belo Horizonte (cerveja pilsen marca Belorizontina lotes L1 1348 e L2 1348) foi identificada a presença da substância dietilenoglicol em exames preliminares", informou um perito criminal ao Estado de Minas.

Hoje, agentes e peritos estiveram na fábrica de cervejas para investigar a possível contaminação. Oito casos de pessoas que apresentaram sintomas e quadros clínicos semelhantes são investigados. Uma delas morreu.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, os casos começaram a ser registrados no dia 30 de dezembro, em um hospital particular de Belo Horizonte. No dia seguinte, um caso idêntico foi registrado em um hospital em Juiz de Fora e, desde então, oito casos foram contabilizados no Estado. Na noite desta terça-feira, o primeiro paciente veio a óbito, em Juiz de Fora.

Os sintomas da doença são insuficiência renal aguda de rápida evolução (até 72 horas), acompanhada de alterações neurológicas centrais e periféricas, como paralisia facial e borramento visual. Além das cidades de Belo Horizonte e Juiz de Fora, também foram registrados casos em Ubá e Nova Lima.

Até o momento, os pacientes são do sexo masculino, com idade entre 23 e 76 anos, e a média de dias entre o início dos primeiros sintomas e a internação foi de 2,5 dias. Exames laboratoriais estão sendo realizados na Fundação Ezequiel Dias (FUNED), mas ainda não há resultados conclusivos.

A cervejaria não havia comentado o assunto até a publicação desta reportagem.