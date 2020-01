Jovem é estuprada durante assalto em praia, após namorado deixá-la para chamar polícia

Uma jovem de 19 anos foi estuprada por um homem durante uma tentativa de assalto na cidade de Salvador, na Bahia. A vítima, que não teve identidade revelada, saiu com o namorado para a praia de Itapuã, ponto turístico da capital baiana, quando foi abordada por dois suspeitos.



O namorado dela, de 27 anos, saiu da cena do crime prometendo buscar pertences no hotel em que eles estavam hospedados e foi até uma delegacia buscar ajuda da polícia. O assaltante, então, saiu caminhando pela praia com a vítima, levou-a até uma área de pedras e cometeu o estupro.

“Depois que a gente saiu da pedra ele viu a polícia e saiu me arrastando. A gente foi em umas ruas meio desertas, eu estava passando mal, estava para desmaiar já", contou a vítima em entrevista ao jornal BATV.

Enquanto caminhava com a vítima, o autor do crime chegou a parar na portaria de um prédio e pedir um copo de água para o porteiro. Nesse momento, ele foi flagrado por câmeras de segurança. "Já temos imagens do autor do fato, estamos trabalhando agora para identificá-lo e logo em seguida fazer a prisão do mesmo", afirmou a delegada Marita Silva.