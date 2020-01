Jovem que estava desaparecida é encontrada morta em canavial no interior de São Paulo

Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta em um canavial em Dourado (a 276 km de São Paulo) no último sábado (11). Miloane Corrêa estava desaparecida desde quinta-feira, quando voltava de São Carlos para Dourado com um amigo. As informações são do Portal Uol.

O corpo foi encontrado após um rapaz, que seria amigo da vítima e estava com ela, afirmar que usou drogas com Miloane Corrêa e que o carro em que estavam atolou na via de terra. De acordo com o depoimento do homem à polícia, ele teria pedido para que a jovem não deixasse o veículo enquanto ele buscava ajuda. Quando voltou, segundo ele, não a encontrou mais.

Ainda de acordo com o Uol, o corpo da jovem foi localizado no bairro Parque do Lago. A perícia apontou que havia marcas no local que condizem com atolamento de veículo. Miloane tinha um ferimento no nariz, mas apenas o laudo poderá determinar a causa da morte.

De acordo com a Polícia Civil, a família confirmou que a jovem era usuária de drogas. A investigação do caso terá duas linhas de apuração: crime ou overdose. Miloane tinha um filho, de um ano e seis meses, de um relacionamento anterior. A criança está aos cuidados da avó paterna. O corpo da jovem foi enterrado em Dourado no domingo (12).