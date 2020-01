Irmã de ex-participante do 'The Voice' é atropelada ao tentar ajudar vítima de acidente

Espírito Santo - A frentista Crislaine Camiletti, de 32 anos, irmã do ex-participante do "The Voice Brasil" Eduardo Camiletti, foi atropelada por um carro e está em coma. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Crislaine voltava para casa com amigos após assistir a um show do cantor Dilsinho, na Praia de Itaipava, na madrugada da última sexta-feira, quando presenciou um grave acidente. Ela tentou ajudar a vítima, mas ao sair do carro em que estava acabou sendo atingida em cheio por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro.

A jovem está internada, em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo nota da Polícia Militar, o acidente envolveu cinco veículos e deixou 15 feridos. Todas as vítimas foram socorridas por ambulâncias dos municípios de Itapemirim e Marataízes. Ainda de acordo com a polícia, houve um primeiro acidente com duas motocicletas e o condutor de uma delas fugiu.

Depois desse acidente, vários veículos pararam no local para prestar socorro mas não fizeram a devida sinalização da via. Com isso, houve o segundo acidente, que envolveu três veículos de passeio.

Crislaine é irmã de Eduardo Camiletti, que participou da quarta edição do "The Voice". O cantor postou um vídeo nas redes sociais agradecendo as mensagens de amigos e falando sobre o estado de saúde da irmã.