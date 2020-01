Cinco pessoas morrem em acidente após reencontrar parentes que não viam há 30 anos

Minas Gerais - Uma família de cinco pessoas morreu após um acidente de carro na BR-116, em Itaobim (MG), na madrugada do último domingo. O veículo conduzido por Érika Cristina de Araújo, de 38 anos, colidiu de frente com um caminhão. Ela, o marido e as três filhas morreram. O outro motorista não se feriu. As informações são do Portal Uol.

A família voltava de uma viagem ao Nordeste, onde o marido de Érika, Afonso da Silva Gomes, de 48 anos, reencontrou a família que não via há mais de 30.

“Eles postaram fotos em todos os locais onde passaram. Ela estava fazendo todas as paradas, o carro estava revisado. Eles até trocaram os pneus saindo da Paraíba, porque ela disse para nossa mãe que queria fazer uma viagem segura de volta”, afirmou Fernando Faria, irmão de Érika, em entrevista ao Uol.

Segundo o irmão, Érika era a única da família que tinha carteira de habilitação, por isso a viagem era feita em etapas, com paradas em vários locais.

Érika, Afonso e a filha mais nova, Luiza Cristina Araújo Gomes, de 11 anos, morreram no local do acidente. As outras duas filhas do casal, Maria Eduarda Araújo Gomes, de 15, e Izabela Caroline Araújo Gomes, de 18, foram levadas com vida para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim, mas não resistiram aos ferimentos.

Os corpos foram enterrados no Cemitério das Palmeiras, em Paulínia (a 130km de São Paulo).

Ainda de acordo com o Uol, a Polícia Rodoviária Federal relatou que o carro conduzido pela dona de casa invadiu a pista contrária e colidiu com um caminhão que seguia no sentido contrário. A PRF suspeita de que ela teria dormido ao volante. Um inquérito foi aberto na Delegacia de Itaobim. As causas do acidente ainda são investigadas. O motorista do caminhão ainda não foi ouvido.