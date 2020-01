Suspeito de assassinar menina Emanuelle é encontrado morto no presídio

São Paulo - Suspeito de ter assassinado a menina Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, Agnaldo Guilherme Assunção, foi encontrado morto no Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César na madrugada desta quarta-feira (15). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se suicidou na cela do presídio.



A informação foi confirmada pela delegacia de Chavantes, no interior de São Paulo, local onde ocorreu o crime. O suicídio, no entanto, será investigado pela delegacia de Cerqueira César. A Polícia não deu mais informações sobre o ocorrido.



Emanuelle desapareceu enquanto brincava em uma praça perto de casa, no bairro de Três Cantos, em Chavantes. Após mobilização da população da cidade, Agnaldo Guilherme Assunção, vizinho da família, confessou que matou a menina a facadas e enterrou o corpo em uma área de matagal.



Segundo Agnaldo, ele tomou a decisão de matar a menina após uma briga com familiares dela, levou a criança de bicicleta até o matagal afirmando que eles colheriam mangas para presentear a mãe da garota e a matou.



A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.