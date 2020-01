Governo confirma que água usada por cervejaria Backer estava contaminada

Brasília - O Ministério da Agricultura confirmou, nesta quarta-feira, que a fábrica mineira Backer usou água contaminada na produção de suas cervejas. A análise do Ministério detectou que a contaminação ocorreu dentro da cervejaria, mas ainda não há conclusão sobre a forma como isso aconteceu.



O Pasta considera como hipóteses, por exemplo, o uso indevido do dietilenoglicol, sabotagem e vazamento do produto na água.



O Ministério anunciou já ter encontrado seis lotes contaminados da cerveja Belorizontina e uma da Capixaba.



Já foram confirmadas duas mortes por intoxicação e um terceiro óbito está sendo investigado se teria o mesmo motivo.



Segundo o ministério, diversos tanques da fábrica estavam contaminados.