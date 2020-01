Óleo deixa manchas em banhistas nas praias do Nordeste

São Paulo - Banhistas de praias no Nordeste estão relatando o aparecimento de manchas de óleo no corpo, nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco. Segundo o UOL, autoridades confirmaram as ocorrências em pontos do litoral nordestino.



Uma das praias onde casos estão acontecendo é Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas. Uma turista que preferiu não ser identificada afirmou que não reparou nenhuma contaminação do ambiente no local, mas ficou com manchas de óleo pelo corpo, principalmente no pé. "Quando a gente chegou no hotel já havia na recepção óleo de soja pronto para dar aos hóspedes para que limpassem o óleo. Não houve qualquer informação antes sobre isso”, disse ao UOL.

Também foram vítimas banhistas da praia de Cupe, no município de Ipojuca, litoral sul do estado de Pernambuco. Caroline Vieira Feitosa, de 40 anos, havia entrado na praia com sua cachorra e as duas ficaram manchadas. Ela se limpou com óleo de soja, mas a cadela precisou ter o pelo cortado. "Tem muito fragmento de óleo em pedaços bem achatados, do tamanho de botão de roupa”, relatou.

Pesquisadores afirmam que as manchas de óleo em banhistas podem ser resquícios da substância que afetou diversas praias do Nordeste no final do ano passado. Entre agosto de 2019 e 8 de janeiro de 2020, 997 praias haviam sido impactadas, em 130 cidades pelo Nordeste, além do Rio de Janeiro e Espírito Santo.