São Paulo - Uma jovem de 19 anos morreu afogada em uma cachoeira enquanto fazia uma selfie, no Parque Estadual do Rio Turvo, em Cajati, no interior de São Paulo, no último domingo.

Maria Fernanda Fagundes Sobrinho já estava indo embora quando decidiu voltar para tirar uma selfie com uma amiga e as duas caíram. Elas não sabiam nadar, mas a amiga conseguiu retornar para a margem e foi resgatada.

De acordo com a Fundação Florestal, responsável pela gestão do Parque Estadual do Rio Turvo (PERT), Maria Fernanda é natural de Curitiba, Paraná, e estava com um grupo de 15 pessoas na cachoeira, entre amigos e familiares.

As pessoas que estavam com as meninas perceberam que elas demoravam e decidiram voltar pra ver o que tinha acontecido. Um dos amigos viu uma das jovens se afogando e conseguiu resgatá-la. Já Maria desapareceu no rio e só foi encontrada à noite pelo Corpo de Bombeiros.