Funcionárias de hospital protestam após recomendação para usar roupas íntimas lisas e de 'tons claros'

As funcionárias do Hospital Felício Rocho em Belo Horizonte (MG) protestaram nesta quarta-feira com um “varal de calcinhas” contra uma recomendação de que elas dessem preferência às roupas íntimas lisas e de “tons claros”. As informações são do Universa, do UOL.



Segundo uma ex-funcionária do hospital, não houve uma justificativa clara sobre o motivo desta recomendação, já que os uniformes são verde escuro.

Em nota enviada ao UOL, a diretora do Felício Rocho disse que o texto é de “caráter genérico e não obrigatório”, sendo que o trecho referente às roupas íntimas é apenas uma “sugestão”.