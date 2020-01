Regina Duarte quer conversa 'olho no olho' antes de aceitar convite de Bolsonaro

Regina Duarte quer ter uma conversa "olho no olho" com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira antes de

Rio - A atrizquer ter uma conversa "olho no olho" com o presidentenesta segunda-feira antes de aceitar o convite para assumir a Secretaria de Cultura do Governo Federal . A informação é da colunista Natuza Nery.

Conhecida por ser simpática a Bolsonaro, a atriz foi convidada para assumir a secretaria depois da exoneração de Roberto Alvim. Ele foi demitido nesta sexta-feira depois de publicar um vídeo no qual copiava Joseph Goebbels, que foi ministro da Propaganda e Imprensa de Adolf Hitler.

Segundo interlocutores da atriz, o objetivo do encontro com Bolsonaro seria entender melhor os planos do presidente para a pasta e garantir liberdade para atuar à frente da Cultura.

Uma ala do governo aposta na ida da atriz para a Esplanada e enxerga nesse movimento uma oportunidade para reduzir a crise com o setor cultural. Regina Duarte é atriz da Rede Globo.

Outro grupo próximo ao presidente, no entanto, prefere que a atriz recuse o convite e defendem que o posto seja ocupado por alguém com perfil "mais ideológico".