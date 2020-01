Adolescente de 15 anos é confundido com vizinho e executado

São Luís - Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira em Coroatá, a 260 km de São Luís, no Maranhão. Luis Fernando Pinto dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As informações são do Imirante.

O adolescente estava na casa do vizinho José Augusto de Oliveira da Silva, no bairro Mocó, em Coroatá, quando sofreu os disparos na região do tórax, desferidos por dois homens não identificados.



O vizinho Augusto de Oliveira da Silva também foi ferido e permanece internado. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os autores do crime.