Bolsonaro contraria Guedes e desaprova 'imposto do pecado'

Índia - O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta sexta-feira a criação de um "imposto do pecado" , proposto pelo ministro Paulo Guedes, sobre bebidas alcoólicas, cigarro, e alimentos processados com açúcar."Ô Moro, aumentar a cerveja não, hein Moro...", disse o presidente, confundindo Guedes com o ministro da Justiça, Sergio Moro. "Acho que o Moro gosta de uma cervejinha...será que ele gosta?", brincou. Depois, corrigiu nome do ministro: "Ô Paulo Guedes, eu te sigo 99%, mas aumento no preço da cerveja, não".