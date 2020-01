Onze pessoas continuam desaparecidas e 111 famílias permanecem morando com parentes ou em casas alugadas pela mineradora Vale. Após um ano do rompimento da barragem B1, em Brumadinho, a cidade e as famílias ainda sofrem com o desastre. Enquanto a Vale afirma que está trabalhando constantemente para que as pessoas possam voltar a viver suas vidas normalmente, o trabalho de buscas realizado no local já se tornou o maior do Brasil e continua enviando amostras de corpos para o Instituto Médico Legal todos os dias.



Depois da denúncia feita à Justiça nesta terça-feira pelo Ministério Público de Minas, a Agência Nacional de Mineração criou uma versão pública do sistema que guarda em tempo real as informações das barragens, a fim de evitar a tal "Caixa Preta da Vale", que mascarava as reais condições das barragens. Com a iniciativa, qualquer pessoa pode ter acesso a informações como: categoria de risco, altura, dano potencial e volume e método construtivo das barragens de todo Brasil, ao todo são 816 regiões de mineração sendo monitoradas pelo sistema.



Além das vítimas atingidas pelo desastre, a devastação ambiental da área também chama atenção e atinge desde a Mina Córrego do Feijão até a região do Rio Paraopeba, que continua com a água imprópria e sem condições de uso. A Vale tem feito uma série de obras em Brumadinho, entre elas uma estação de tratamento no encontro do Córrego Ferro-Carvão com o Paraopeba. Apesar das obras que a mineradora tem feito para reverter a situação, a previsão é de que leve muitos anos para a devastação ser resolvida.



A investigação da Polícia Federal sobre a tragédia continua em andamento, aguardando o resultado de uma perícia, e o inquérito deve ser concluído em junho.