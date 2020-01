Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante pelas autoridades de Anápolis (GO) após transportar uma dinamite de cinco quilos na mochila do filho, de 3 anos de idade. Abordada na rodoviária da cidade goiana após ter desembarcado de um ônibus vindo do Tocantins, a jovem segue detida e ainda não constituiu advogado de defesa.

De acordo com a polícia, a mulher foi vista conversando com um suspeito já conhecido da região logo após o desembarque. O tenente da Polícia Militar de Anápolis, Cláudio Gomes, contou ao UOL que a mulher - que teve sua identidade preservada - não teria sido abordada se não tivesse contato com o homem. Ele também foi revistado pelos policiais, mas acabou sendo liberado.

A mulher contou à polícia que trouxe a dinamite para Anápolis a mando de um terceiro, ao qual não revelou a identidade. Ela teria recebido o pagamento de R$ 1 mil para fazer o serviço de “mula”, conforme a avaliação do Tenente.

O filho de três anos foi encaminhado para o Conselho Tutelar, e ficará aos cuidados do órgão até que outro parente possa vir buscá-lo. A dinamite confiscada já foi explodida pelo Esquadrão de Bombas de Anápolis.