Sobe para 45 número de mortos após chuvas em MG

Belo Horizonte - O número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais por conta das chuvas aumentou para 121, conforme decreto publicado no Diário Oficial do governo de Minas Gerais na manhã desta segunda-feira.



A medida, válida por 180 dias, possibilita ações mais rápidas para a recuperação dos estragos e auxílio à população. Todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar nos trabalhos sob coordenação da Defesa Civil do estado.



O órgão confirmou a morte de 45 pessoas no estado entre sexta-feira e domingo, inclusive crianças e bebês. Dezenove vítimas estão desaparecidas.



O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) também disponibilizou, de forma imediata, R$ 90 milhões para as ações de socorro, assistência e reconstrução em todo o país, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).s recursos federais direcionados aos municípios deverão ser aplicados em ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas públicas danificadas.



Para ações imediatas, o apoio oferecido pelo ministério abrange desde a distribuição de kits de assistência humanitária (cestas básicas, água potável, kits dormitório etc.) a recursos para a contratação de serviços como a limpeza de vias públicas.

O valor dos recursos destinados a essas regiões ainda pode aumentar, de acordo com o plano de ação a ser elaborado pelos municípios. Além das cidades mineiras, quatro municípios do Espírito do Santo tiveram a situação de calamidade reconhecida de forma sumária pelo governo federal. Lá, a chuva deixou 8.914 desalojados e desabrigados.



O reconhecimento sumário é feito quando a União constata que um desastre público e notório é considerado de grande intensidade. Nestes casos, para agilizar o atendimento à população e garantir o acesso a recursos federais, o MDR realiza o reconhecimento antes mesmo que a solicitação do município ou do Estado preencha todos os pré-requisitos legais.

*Com Estadão Conteúdo