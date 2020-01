Funcionários do MEC afirmam que resultado do Enem não é 100% confiável

São Paulo - Funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e Ministério da Educação (MEC) afirmam que não é possível ter 100% de confiança nos resultados Enem 2019. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.



De acordo com a reportagem, após identificar erros nas notas do exame, o Inep refez a conferência dos desempenhos dos participantes, mas não recalculou os parâmetros dos itens usados nas provas do exame. O cálculo levaria mais tempo para ser concluído, mas traria maior segurança para os resultados.

No entanto, o governo Bolsonaro preferiu abrir mão dessa análise para dar uma resposta rápida aos erros e manter o cronograma do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Técnicos ouvido pela Folha avaliaram que o recálculo dos parâmetros poderia reduzir o erro padrão do exame e indicar variações nas notas. A mudança pode ser pequena, mas suficiente para alterar, por exemplo, a lista de aprovados em cursos concorridos.

Segundo o jornal, os técnicos afirmaram que o recálculo só será feito caso haja determinação da Justiça.