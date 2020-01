Cidade do Ceará decide cancelar carnaval e destinar verba para a saúde

A cidade de Ubajara, no Ceará, não terá Carnaval bancado pelo poder público este ano. A informação foi divulgada pela administração do município, foi confirmada pelo jornal Diário do Nordeste. A verba de aproximadamente R$ 250 mil será destinada para compra de medicamentos de alto custo.



O anuncio foi feito pelo prefeito da cidade, Renê Vasconcelos (PDT), que preferiu utilizar o dinheiro para atender as necessidades de pessoas com deficiência.

“Como no ano passado, em 2020 também não haverá carnaval com dinheiro público em Ubajara. Usaremos a verba, novamente, na compra de cadeiras de rodas, fraldas e medicamentos de alto custo para os ubajarenses com necessidades especiais”, declarou o prefeito.

Entretanto, de acordo com o prefeito, o tradicional festejo que ocorre durante a quarta-feira de cinzas no Balneário do Boi Morto, ponto turístico de Ubajara, será mantido.

Outro cancelamento

Pelo segundo ano consecutivo, a prefeita da cidade cearense de Granja, Amanda Aldigueri (PDT), decidiu que a administração pública não vai patrocinar o Carnaval na cidade. A quantia, próxima de R$ 1,2 milhão, será usada para atender os impactos da chuva na região, além do investimento em projetos sociais.