Bolsonaro: Disponibilizamos R$ 1 bi para a região Sudeste, atingida pelas chuvas

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal irá disponibilizar R$ 1 bilhão para as obras de recuperação e reconstrução da região Sudeste. Ele visita nesta quinta-feira, as regiões mineiras atingidas pelas fortes chuvas da última semana.



Segundo o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que acompanha Bolsonaro, o valor disponibilizado será usado para "as ações de restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de todas as estruturas que foram danificadas" em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.



"Os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério de Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso poderá e irá ser repassado", afirmou o ministro.



Ainda segundo Canuto, "o sistema nacional de proteção e defesa civil funcionou em suas três esferas: municipal, estadual e federal".