Major da PM é denunciado por assédio sexual de 4 policiais

Pará - O major da Polícia Militar Ibsen Loureiro de Lima foi denunciado, nesta quinta, pelo Ministério Público do Pará, por assédio sexual contra quatro policiais mulheres do 16º batalhão de Altamira, no interior do Estado.



No texto protocolado pelo promotor Armando Brasil Teixeira, há relatos de uma das vítimas, uma cabo que atua na função de secretária. Ela conta que já foi encurralada pelo major da PM em uma sala de xerox do batalhão. Também diz que ele fez comentários para ela como "gostosinha" e "tu tá toda durinha”.

A vítima relata que já chegou a se sentir ameaçada pelo major, quando ele disse que ela "ligava muito para o disque-sexo", após ela ter reclamado dos gastos do batalhão com materiais de escritório.

Além dela, a cabo afirma que já presenciou o major da PM assediando outras policiais com comentários como "Tu não tá a fim de me dar um beijo, não?", "Tá frio, né? Tá bom pra fazer sexo, né?" e "Ah, morena. Se eu pudesse, ia mostrar pra ela".

O major negou as denúncias, afirmando que “alguns dos acontecimentos teriam se dado em tom jocoso e que, somente assim, agia, tendo em vista o fato de ter intimidade com as interlocutoras", segundo escreveu o promotor. A cabo, no entanto, nega ter intimidade com o homem ou ter dado qualquer abertura para as ações dele.

O promotor pediu que o major da PM fosse afastado de suas funções e investigado pela Promotoria de Justiça Militar do Pará.