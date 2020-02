Minas Gerais - A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 95 municípios mineiros em decorrência de tempestades e chuvas intensas. A Portaria com o reconhecimento está publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União.



Em outra portaria, a Secretaria de Defesa Civil reconhece a situação de emergência em oito municípios do Rio de Janeiro também em razão das tempestades e chuvas intensas nas localidades.



O Diário Oficial também traz outro ato da secretaria reconhecendo situação de emergência em dois municípios da Bahia, em razão da estiagem; um do Ceará, por causa da seca; mais quatro em Minas Gerais por causa da seca e estiagem e um em razão das chuvas.

O número de mortes por causa das chuvas subiu para 57 em Minas Gerais no domingo. Miriam Azevedo Damasceno foi atingida por um muro que caiu em Caratinga na sexta-feira.