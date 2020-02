Polícia prende suspeito de assalto que beijou idosa durante crime

Piauí - Foi preso no último sábado o segundo suspeito de assaltar um mercadinho em Amarante (PI). O crime aconteceu em 15 de outubro de 2019, e chamou a atenção por mostrar um dos assaltantes beijando a testa de uma idosa de 81 anos durante a ação, que foi gravada pelas câmeras de segurança.

O homem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar do Piauí no município de Redenção. Ele foi reconhecido por policiais, e ao tentar fugir foi capturado e levado à delegacia de regional de Água Branca. O outro suspeito do crime foi preso em novembro do ano passado.

No vídeo do assalto, dois homens de capacete rendem um funcionário do mercadinho e começam a retirar o dinheiro do caixa. A senhora Júlia Rodrigues de Oliveira, que estava fazendo compras, decide entregar seu dinheiro a um dos criminosos, que recusa e dá um beijo em sua testa.

Foram encontradas com o suspeito duas balas calibre 38 intactas e outras duas cápsulas deflagradas. Ele já tinha dois mandatos de prisão: um pelo assalto ao mercadinho, e outro por dupla tentativa de homicídio.