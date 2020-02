Alexandre Frota: Onyx 'ficou muito tempo sentado na cadeira'

Brasília - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), afirmou que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, "errou muito" por ficar "muito tempo sentado na cadeira", segundo ele ao contrário de trabalhar na articulação das pautas do governo com o Congresso.



"Ele trabalhou bastante, mas errou muito também. Não fez a articulação que deveria, ficou sentado na cadeira por muito tempo em vez de estar aqui trabalhando com os deputados", afirmou.



Para o deputado, a presença de Onyx na abertura do ano legislativo é uma demonstração de "um pouco de força" no governo. "O DEM está ali sentado à mesa, temos o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e o Onyx. Talvez dando um recado para Bolsonaro."



O parlamentar chegou ao Congresso com uma miniatura de avião para entregar para o ministro. Segundo ele, é uma referência à exoneração do ex-secretário da Casa Civil Vicente Santini, que usou avião da Força Aérea Brasileira para viagem internacional.