Marido confessa que matou esposa grávida durante relação sexual

São Paulo - Um jovem de 21 anos confessou ter usado uma lâmina para matar a mulher grávida a facadas durante a relação sexual em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com o depoimento de Marcelo Augusto de Sousa Araújo, obtido pelo G1, ele tentou se matar após o crime. O caso ocorreu no dia 22 de dezembro do ano passado.



O rapaz também teria usado as redes sociais da esposa Francine Rigo dos Santos, uma maquiadora de 22 anos, para fazer publicações. A morte da vítima foi descoberta após os parentes dela não conseguirem contato no dia 23 de dezembro. Os familiares então decidiram arrombar a porta da casa onde Francine morava e a encontraram sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, a casa estava suja de sangue e Marcelo foi encontrado com ferimentos nos pulsos e no pescoço. Ele foi levado à unidade de Pronto Atendimento de Várzea Paulista e, na sequência, encaminhado para a delegacia.

Ainda segundo o G1, o rapaz contou à polícia que no dia 22 de dezembro o casal discutiu sobre a ceia de Natal e sobre a gravidez da jovem. Na madrugada do dia 23 de dezembro, um texto foi publicado no Facebook da vítima. As investigações apontam que Francine foi morta por volta das 10h no dia 22 e não teria feito a postagem. A polícia ainda aguarda os últimos laudos para finalizar o caso.