Homem atira contra rosto e peito de ex-namorada ao ter pedido negado

Uma jovem de 29 anos foi baleada no rosto pelo ex-namorado e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Nova Xavantina, no Mato Grosso. Karina Souto, 29 anos, foi baleada por Baltazar Augusto de Menezes, de 58 anos, após se negar a reatar o namoro. Ele se matou após o crime, no último sábado.



Segundo testemunhas, Karina estava com amigos, nos fundos da casa de uma delas. Baltazar foi ao encontro dela e discutiu sobre o fim do namoro. Ao ter o pedido de reconciliação negado, ele pediu que ela lhe devolvesse um colar. A vítima devolveu. Ele foi até o carro guardá-lo, mas retornou com uma arma e disparou contra o rosto e o tórax de Karina.

Em seguida, atirou contra a própria cabeça. A vítima foi socorrida e transferida para Barra do Garças. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e suicídio.