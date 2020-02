Mulher foge nua após ex-marido invadir casa e agredi-la com pá e madeira

Mato Grosso do Sul - Uma mulher foi agredida com uma pá e com um pedaço de madeira pelo ex-marido de 42 anos nesta segunda-feira. O caso aconteceu em Três Lagoas, cidade que fica a 338 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.



As agressões aconteceram após o homem invadir a residência da vítima durante a madrugada. Segundo a delegada responsável pelo caso Patrícia Peixoto Abranches, a ex-companheira foi acordada com gritos.

Ao G1 de Mato Grosso do Sul, a delegada explicou que o casal viveu junto por quatro anos, mas em 2019 a vítima registrou um caso de agressão. "Ela também conseguiu uma medida protetiva para que não houvesse aproximação”.

Desespero

Para se livrar das agressões, a vítima não conseguiu se vestir e saiu e correu nua pela rua em busca de socorro. Uma vizinha a acolheu em casa e aguardou o momento em que a polícia chegou ao local. Até o momento, a polícia não conseguiu localizar o agressor, que fugiu do local do crime.