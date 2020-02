Embratur compartilha comentário de turista desaconselhando viagem ao Rio

Rio - A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, compartilhou uma crítica à cidade do Rio como destino turístico. O comentário de uma turista desaconselhando viagens à cidade foi republicado nos 'stories' da conta oficial da agência no Instagram. O texto é de uma mulher estrangeira que se queixa da violência do Rio.

A postagem ficou disponível até a manhã desta quarta-feira. O relato, em inglês, dava conta de que a beleza da cidade não compensava a violência sofrida pela família. O grupo foi assaltado, e a irmã da turista, de nove anos, testemunhou o crime à mão armada, segundo o texto.



A Embratur ainda não retornou à reportagem.

Confira a tradução do texto:

“Rio é uma cidade tão bonita, mas beleza não é suficiente.



Eu passei apenas 3 dias no Rio com a minha família, e nesses 3 dias:



- minha família e eu fomos roubados;



- minha irmã de 9 anos testemunhou um roubo violento.



Eu não posso recomendar uma visita a uma cidade onde eu senti medo até de sair do apartamento.

Espero que no futuro as coisas melhorem e que os moradores locais e turistas possam aproveitar o que o Rio tem a oferecer”.