Frota posta foto de influenciador que pode ir para Secom em momento íntimo

São Paulo - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) divulgou nesta quarta-feira, em sua conta do Twitter, fotos polêmicas do publicitário Luiz Galeazzo. Influenciador digital, ele foi indicado para assumir a diretoria do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais da Secretaria de Comunicação do governo.



De acordo com Guilherme Amado, da revista Época, o atual diretor, Rodrigo Fayad, será transferido e Galeazzo vai assumir o cargo. Frota publicou fotos em que o publicitário aparece na cama com duas mulheres. "Vejam o conservadorismo do Bolsonaro .Esse é o Luiz Galeazzo que será o novo secretário de mídias Digitais da Secom. Convidado para trabalhar no Governo. Outro hipócrita", escreveu o deputado.

Oi tô chegando na SECOM . @secomvc pic.twitter.com/ugTHC9yaRA — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) February 5, 2020

Logo após a notícia, postagens machistas do influenciador começaram a repercutir nas redes sociais. Os perfis dele no Twitter e no Instagram foram apagados e trancados logo em seguida. “Olha moça se eu já te comi eu devia estar bem bêbado, isso não conta como ‘conhecer’", escreveu Galeazzo em um dos tuítes.