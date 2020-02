Crime do ABC: 'Pior que o caso Von Richthofen'

O crime do ABC paulista chocou o país pela crueldade e frieza. A filha e nora do casal assassinato são suspeitas de envolvimento no roubo e morte dos empresários e do filho mais novo deles. Ontem, mais um suspeito teve a prisão decretada pela Justiça. Entretanto, um homem inocente foi solto, na quinta-feira, após ser preso injustamente por suposta participação no caso. A filha do casal, Ana Flávia Gonçalves, 25 anos, permanece em prisão temporária por confessar participação no roubo. Ontem, Flávio Menezes, tio de Ana Flávia relatou, durante entrevista ao programa 'Encontro com Fátima', da TV Globo, que considera o crime "pior que o caso Suzane (Von Richthofen)".



Durante entrevista à Fátima Bernardes, Flávio Menezes, irmão da vítima Flaviana Gonçalves, disse que a sobrinha não poupou nem o irmão e ainda planejou e participou do crime. "Eu acredito, é muito doído falar, mas é bem pior do que o caso Suzane, porque a Suzane pagou e poupou a vida do irmão. Minha sobrinha planejou, participou e não poupou a vida do irmão. Então, se torna pior do que o caso da Suzane", comparou.



Criminalista e doutor em Direito Penal pela USP, João Paulo Martinelli explica que o crime do ABC Paulista pode ser considerado pior por apresentar um número maior de qualificadoras e agravantes no caso. "Aparentemente o caso de São Bernardo parece ser mais grave porque envolve mais pessoas, foi premeditado por mais tempo, e também houve o objetivo de desaparecer com os corpos das vítimas", conclui o especialista.