Coronavírus: aviões da FAB com repatriados vindos da China chegam ao Brasil Além dos 34 repatriados, que não apresentam sintomas do coronavírus, também viajou uma equipe de apoio com 24 membros, que serão avaliados para saber se também precisarão ficar isolados na quarentena na Base Área em Anápolis, Goiás