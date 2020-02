Fisiculturista é assassinado a tiros em bar

Um modelo fisiculturista de 22 anos foi assassinado a tiros em um bar durante a madrugada de domingo no Centro de Rosário Oeste, no estado de Mato Grosso. Marcos Vinícius Pereira Pires de Camargo morreu no local. Uma jovem identificada como Isabelly Neves, 17 anos, também foi baleada. Para a Polícia, ela foi vítima de bala perdida.

Marcos estava em um bar, quando por volta das 1h30 da madrugada uma pessoa não identificada disparou pelo menos sete vezes contra ele. O suspeito fugiu e ainda não foi preso.

Isabelly Neves foi atingida no ombro e socorrida ao hospital de Rosário Oeste.

A Polícia Civil de Rosário Oeste ouvirá testemunhas e buscará imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito.



Marcos Vinícius era bodybuilder, modelo e atleta. Ele foi campeão estadual de bodybuilder júnior em 2018.