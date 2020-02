Justiça de São Paulo inocenta casal acusado de lavar dinheiro público com planos de saúde

São Paulo - A Justiça de São Paulo inocentou um grupo acusado de lavagem de dinheiro e desvios de recursos da saúde pública em Cajamar, São Roque, Barueri e Campo Limpo, todas no interior de São Paulo. Dentre os alvos da operação, que aconteceu em abril de 2019, foram presos o patologista clínico Luiz Teixeira da Silva Junior, de 39 anos, e a esposa Liliane Bernardo Rios da Silva, 37. Ambos foram acusados pelo Ministério Público de São Paulo de desviar mais de R$ 20 milhões.

Na época, investigações da 78ª DP (Fonseca) informaram que Luiz e Liliane ocupavam cargos de direção na Fenaesc (Federação Nacional das Entidades Sociais e Comunitárias) e usavam a organização social que administrava diversos hospitais no interior paulista para desviar a quantia milionária que foi investida na compra da operadora de planos de saúde em Niterói. Os agentes descobriram que, para ocultar os verdadeiros responsáveis pelas transações financeiras, o casal utilizava a empregada doméstica e o motorista da família como laranjas.

De acordo com o juiz Ricardo Venturini Brosco, da 2ª Vara Judicial de São Paulo, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para condenar os envolvidos na ação. "Inicialmente, anoto que tudo soa estranho neste processo, tais como: a constituição de pessoa jurídica em nome de pessoa estranha e desconhecida, que nada tem a ver com as atividades desenvolvidas pelos réus, o elevado valor do contrato de aluguel da ambulância e a existência de depósitos de grande vulto nas contas dos réus Luiz Teixeira e Liliane, o que faz com que este juízo tenha a séria convicção de que realmente o contrato era superfaturado e os réus teriam se apropriado, ao menos em parte, dos valores pertencentes 'a administração pública. No entanto, a convicção do juízo não pode prevalecer diante das demais provas produzidas, que enfraquecem a acusação".

"Assim, sendo, para condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que a absolvição basta a dúvida, consagrando o princípio "indubio pro reo (expressão latina que significa literalmente na dúvida, a favor do réu)", finalizou o magistrado.

Procurado pelo O DIA, Luiz Teixeira da Silva Junior afirmou que "não houve essa corrupção, não houve extravio. Houve uma ação em São Paulo, que originou uma investigação da qual eu e minha esposa fomos absolvidos".