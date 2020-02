Bandidos roubam carro de R$ 460 mil de Daniel Alves em saída de estacionamento

O jogador Daniel Alves teve seu carro roubado na noite da última terça-feira (11) em um estacionamento localizado da Fradique Coutinho, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. De acordo com a polícia, dois bandidos invadiram o local e roubaram o automóvel do lateral.

Daniel AlvesRubens Chiri/saopaulofc.net

Os bandidos renderam um manobrista do estacionamento e levaram a Mercedes Benz GLE-400, avaliada em R$ 460 mil. Ainda de acordo com a PM, Daniel Alves não estava no local na hora do roubo.

O estacionamento fica ao lado de um restaurante japonês, em uma área nobre de São Paulo. De acordo com testemunhas ouvidas pela Record TV, pelo menos um dos suspeitos entrou no estacionamento pelos fundos para conseguir levar o carro. A polícia foi acionada, mas o automóvel já havia sido levado. O manobrista e o dono do estabelecimento foram ouvidos.

Daniel Alves foi ao 14º DP, em Pinheiros, e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil pedirá as imagens de câmeras de segurança do local para tentar identificar os bandidos.