Brasília - O presidente Jair Bolsonaro convidou, nesta quarta-feira, o general Walter Souza Braga Netto passar assumir o ministério da Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni, que deve ser realocado para o comando da pasta da Cidadania.

Atual chefe do Estado-Maior do Exército, Braga Netto liderou o Comando Militar do Leste e, em 2018, foi o responsável por coordenar a intervenação militar no Rio de Janeiro.