Ex-líder não pouca críticas

Com as seguidas mudanças de ministros, a ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse, ao comentar as trocas feitas por Bolsonaro, que o governo segue o mesmo padrão de "fritar, esvaziar e desgastar aqueles que trabalharam e se dedicaram para o governo".

A deputada ainda fala em humilhação. "Lamento o processo de fritura e esvaziamento constante que aconteceu com o Onyx", disse Joice. "Mas lamento a postura do Onyx que tem mandato. Alguém que foi eleito pelo povo não pode se submeter a um processo de humilhação como esse. Já ficou feio há muito tempo", afirmou.