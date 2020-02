Jornalista brasileiro é executado enquanto jantava com a família em casa no Paraguai

O jornalista brasileiro Léo Veras foi executado na noite de quarta-feira na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A vítima estava jantando com a família, quando dois homens invadiram a casa e dispararam contra ele, que tentou fugir.



Léo foi atingido por cerca de 12 tiros de pistola 9 milímetros em frente à sua casa, quando tentava fugir para a rua. Os suspeitos conseguiram escapar.

O jornalista mantinha um site de notícias policiais com textos em português e em espanhol. Léo Veras já havia relatado ameaças por reportagens investigativas sobre o tráfico de drogas.

O Sindicato dos Jornalistas em Mato Grosso do Sul divulgou uma nota lamentando a execução:



"O Sindjor-MS lamenta a morte do jornalista Léo Veras, do site Ponta Porã News, e se solidariza com a família, amigos e colegas neste momento de profundo pesar.



Profissional reconhecido por seus pares e pela sociedade, Veras já havia relatado ameaças de morte recebidas por seu trabalho de investigação e denúncia do tráfico. Recentemente, deu depoimento a matéria especial da emissora Record sobre a violência na fronteira.



Mais uma vítima dos ataques contra os trabalhadores da comunicação, nestes tristes tempos de cerceamento da liberdade de expressão, Léo Veras merece mais do que condolências.



O Sindjor-MS, entidade que representa os e as jornalistas profissionais deste estado, exige severa investigação por parte das autoridades sul-mato-grossenses e brasileiras, para que seja punido esse atentado à vida e à democracia."