Avião cai em cima de uma casa e deixa um morto e um ferido

Um acidente aéreo levou a queda de um avião monomotor na tarde desta quarta-feira (19) em Guarapari, no Espírito Santo. O nave havia acabado de decolar quando caiu sobre uma casa, deixando um morto e um ferido.



No avião estavam o piloto e o co-piloto. O Corpo de Bombeiros foi encaminhado ao local e realizou o socorro das vítimas. Ainda não foi confirmado qual dos dois sobreviveu. Testemunhas relatam que um deles saiu do local com o corpo em chamas.

O acidente ocorreu próximo ao aeroclube de Guarapari, de onde o avião havia decolado. O aeroclube afirma que a nave havia acabado de subir, quando caiu. Testemunhas afirmam que houve um problema no motor e o piloto tentou realizar uma curva para retornar ao clube, mas não teve sucesso.

A queda do avião ocorreu em uma casa onde funciona um escritório de uma empresa de materiais de construção. O local estava vazio no momento do acidente, mas fumaça foi observada em algumas quadras.