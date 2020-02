Bolsonaro: passamos 1 ano e 2 meses com zero no tocante à corrupção

São Paulo - Em sua transmissão de vídeo semanal no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que em seu governo não foram registrados casos de corrupção.



Ao lado do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, Bolsonaro disse que o governo completa "um ano e dois meses com zero no tocante à corrupção".



Segundo o presidente, pode ser que haja casos isolados de corrupção, dado que o governo tem estruturas muito grandes, mas que sua administração está comprometida com a lisura.