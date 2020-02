Vídeo: Passageiros bêbados ameaçam tapas e causam tumulto em avião

São Paulo - Passageiros supostamente bêbados causaram tumulto em um voo da companhia aérea Ryanair no dia 7 de fevereiro. Um vídeo que mostra um trecho do ocorrido foi divulgado nas redes sociais no último domingo, nele é possível ouvir um dos viajantes gritando “Vou dar um tapa em você” para um dos passageiros alcoolizados.



O voo teve um percurso de três horas e decolou de Londres, na Inglaterra, para Málaga, na Espanha. Antes da briga, o avião já havia tido um atraso de quatro horas para decolar, devido a uma greve no controle de tráfego aéreo da Europa, irritando os viajantes.

O passageiro Sakib Ahmed, que gravou o vídeo, afirmou que devido às brigas, parecia que o avião estava indo da Inglaterra para a Austrália, um trajeto que dura 17 horas. “O vôo mais longo da minha vida”, conta, explicando que nunca mais irá voar com a companhia.

Sakib relata que três passageiros ficaram bêbados e começaram a gritar insultos e abusos para uma aeromoça e depois para a tripulação. Foi nesse momento que outro viajante, que não estava junto com o grupo supostamente alcoolizado, começou a se irritar e a brigar com os outros.

O vídeo, gravado por Sakib, mostra uma parte da briga entre eles. Uma mulher tenta afastá-los afirmando que o passageiro que não estava bêbado é "melhor que isso". Não se sabe se ela estaria junto dele ou do grupo alcoolizado. No vídeo, é possível observar muitas pessoas em pé e gritos exaltados.

Assista ao trecho da briga no avião: