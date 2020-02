Criança australiana morre após atropelamento de carreta Mato Grosso do Sul

São Paulo - Um garoto australiano de seis anos de idade morreu depois de ser atropelado por uma carreta enquanto andava de bicicleta. Acidente aconteceu na cidade de Nova Andradina, a cerca de 300 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

No momento do acidente, a vítima fatal estava na garupa da bicicleta, que era conduzida por uma irmã de 16 anos. A jovem foi socorrida consciente e encaminhada para um hospital da região. Já o garoto não resistiu e morreu no local antes mesmo de ser sororrido.

O condutor da carreta teria atingido os irmãos ao fazer uma curva para sair de uma das avenidas principais da cidade. Ele ficou no local com as vítimas até a chegada da polícia. Agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Criminal foram acionados para investigar o caso.