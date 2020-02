O ministro da Justiça, Sergio Moro, usou o Twitter nesta sexta-feira para defender a abertura de um inquérito contra os organizadores do festival de música punk 'Facada Fest'. Os cartazes do evento fazem referência ao presidente Jair Bolsonaro. Os produtores são investigados por crimes contra a honra e apologia ao homicídio. O ministro se disse muito surpreso com as críticas ao inquérito.

"A iniciativa do inquérito não foi minha, mas poderia ter sido. Publicar cartazes ou anúncios com o PR ou qualquer cidadão empalado ou esfaqueado não pode ser considerado liberdade de expressão. É apologia a crime, além de ofensivo", defendeu o ministro da Justiça no Twitter.

Galeria de Fotos Cartaz de 'Facada Fest' Marabá, no Pará, traz Bolsonaro com fezes saindo pela boca,, índio crucificado e Amazônia em chamas Reprodução Cartaz de 'Facada Fest'traz Bolsonaro empalado, método de execução e tortura Reprodução Cartaz de 'Facada Fest' em Belo Horizonte traz Bolsonaro decaptado por índigena Reprodução

O inquérito foi divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo. Em um dos cartazes, Bolsonaro é representado pelo palhaço Bozo com uma faixa presidencial pendurado com um lápis atravessando sua boca. Em outro, aparece similar ao líder nazista alemão Hitler, despejando fezes pela boa. No terceiro, tem a cabeça exibida por uma mulher indígena, também com referências nazistas atribuídas a Bolsonaro.



O Facada Fest, de acordo com a descrição do evento no Facebook, é organizado por membros de bandas da cena underground de Belém, n Pará. "Nasceu de uma ideia de ensaio aberto que não encontrou opções de locais, logo começou a se organizar no Mercado de São Brás com o apoio dos comerciantes e das autoridades públicas", diz o texto. O objetivo descrito é convocar bandas antifascistas a misturar o rock às suas raízes de criticias política e social, contra as ideias conservadoras, de exclusão e alienação criadas pela esfera elitista do país.

O grupo classificou o inquérito como censura e perseguição. "Censura arbitrária e sem sentido, a não ser a perseguição política/ideológica ferindo gravemente a constitucionalidade do nosso país", diz em publicação.