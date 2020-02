São Paulo tem a primeira morte por sarampo no ano

São Paulo - A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira, a primeira morte por sarampo de 2020. A vítima é uma criança da capital paulista. Segundo a pasta, o Centro de Vigilância Epidemiológica realiza monitoramento contínuo da circulação do vírus e já confirmou 246 casos neste ano.



A doença voltou a causar preocupação em 2019, quando foram registrados 17.552 casos e 14 mortes. A secretaria disse ter iniciado no último dia 10 a primeira etapa da campanha de vacinação contra a doença em 2020, em parceria com o Ministério da Saúde e municípios.



O foco, esclareceu a pasta, são os jovens de 5 a 19 anos que ainda não receberam as doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

"Até o dia 13 de março, essa faixa etária pode procurar qualquer posto do estado, levando carteirinha de vacinação para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação da dose. Desde o início dessa etapa da campanha, mais de 859,8 mil pessoas entre 5 e 19 anos compareceram aos postos no Estado de São Paulo", declarou a secretaria.