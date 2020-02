Livro com artigo polêmico de Bento XVI chega ao Brasil

Brasília - O polêmico livro que conta com um artigo do papa emérito Bento XVI em defesa do celibato chegou às livrarias do Brasil, com o título 'Do profundo de nosso coração' e editado pela Fons Sapientiae.

A obra foi publicada na França em janeiro passado e é de autoria do cardeal Roberto Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino e expoente das alas conservadoras da Cúria.



Algumas passagens do livro atribuídas a Joseph Ratzinger dizem que a "impossibilidade de uma ligação matrimonial" nasce da "celebração cotidiana da eucaristia, o que implica um serviço permanente a Deus", e que "não é possível" conciliar o casamento com a "vocação sacerdotal".



O volume causou bastante repercussão nos ambientes católicos, já que foi lançado enquanto o papa Francisco escrevia sua exortação apostólica pós-Sínodo da Amazônia, que havia recomendado a ordenação de homens casados na floresta – o Pontífice não acatou essa sugestão.



Inicialmente, a edição francesa do livro trazia Bento XVI como coautor, mas seu porta-voz, Georg Gänswein, disse que Ratzinger não havia autorizado a inclusão de sua assinatura no volume. A versão brasileira diz que a obra é de autoria de Sarah, "com a colaboração" do papa emérito.