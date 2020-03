No Rio, secretarias orientam profissionais na volta às aulas

Após o Carnaval, a volta às aulas no Rio tem atenção redobrada nas precauções em relação ao novo coronavírus. Com 19 casos suspeitos no estado, número atualizado ontem pelo Ministério da Saúde, as Secretarias de Educação do Estado e do Município do Rio prepararam recomendações para unidades escolares. Os calendários estão mantidos normalmente.

A orientação principal é que todas as escolas comprem e instalem equipamentos de álcool em gel em suas dependências. Também serão distribuídos materiais informativos nas unidades. Na rede municipal, a Secretaria afirma que vai reforçar o abastecimento de álcool em gel, já fornecido para alunos e funcionários.

Segundo a pasta, os professores da rede municipal irão atuar como multiplicadores das orientações preventivas repassadas pelo Ministério da Saúde, e vão ajudar no monitoramento de possíveis casos suspeitos nas comunidades escolares. Já o Governo do Estado informou que, nesta semana, há uma reunião agendada para discutir ações preventivas e educativas para lidar com o novo coronavírus.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação, a pasta mantém interlocução com a Secretaria de Saúde para avaliação de casos suspeitos nas escolas. As orientações de prevenção são: lavar as mãos com frequência; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; cobrir boca e nariz com um lenço de papel ao tossir ou espirrar; limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência; evitar contato próximo com pessoas doentes; e ficar em casa quando estiver doente.