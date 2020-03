Na Baixada Santista, chuva forte deixa ao menos dez mortos, afirma Defesa Civil

São Paulo - As chuvas fortes que caem na região da Baixada Santista desde a tarde desta segunda-feira já provocaram ao menos dez óbitos nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente, afirma em nota a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Ao menos seis pessoas continuam desaparecidas.

No Guarujá, dois bombeiros morreram em serviço, quando trabalhavam no resgate no Morro do Macaco. Uma mãe e seu bebê também morreram no local.



Foram registrados ao menos quatro quedas de barreiras ao longo da Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, em dois pontos da SP 055 (Rio-Santos) e outros dois da SP 061 (Guarujá-Bertioga), de acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O VLT da Baixada Santista também amanheceu paralisado na manhã desta terça-feira, após deslizamento de terra próximo ao túnel que faz a ligação entre Santos e São Vicente.



Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado indicam que o acumulado nas últimas 12 horas de chuvas foi de 282 mm no Guarujá e 218 mm em Santos.



A previsão para esta terça-feira é de chuva moderada a forte ao longo do dia em todo o litoral paulista, incluindo a região da Baixada Santista. De acordo com a equipe da Defesa Civil, o temporal foi causado devido à formação de uma área de baixa pressão no litoral de São Paulo e a circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera.



Coordenador Estadual da Defesa Civil, o coronel Walter Nyakas Junior está na região para se reunir com prefeitos e avaliar as primeiras medidas que devem ser tomadas.