Olavo de Carvalho menospreza nomeação de Regina Duarte, após demissão de aliados

O guru bolsonarista Olavo de Carvalho usou sua conta no Facebook para provocar e manifestar repúdio à nomeação da atriz Regina Duarte para secretária de Cultura . Ela foi nomeada nesta quarta-feira na mesma edição do Diário Oficial em que exonerou seis secretários ligados ao astrólogo e escritor.

"Há pessoas que, quando sobem na vida, ficam muito parecidas. Já nem sei mais se a namoradinha do Brasil é a Regina Duarte ou o Fruta", provocou Olavo nesta quarta-feira.

"Aplaudir a indicação da Regina Duarte parece ter sido uma cagada minha, mais uma entre tantas. Não sei onde vou arranjar tanto papel higiênico", escreveu na noite de terça-feira.

Entre os profissionais de diversos órgãos ligados à Secretaria Especial da Cultura exonerados estão Dante Mantovani, até então presidente da Funarte - e que disse que o rock induz às drogas e ao satanismo; Camilo Calandreli, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura; e Paulo Cesar Brasil do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Museus.



Muitos dos aliados de Roberto Alvim ainda ocupando cargos na Secretaria Especial da Cultura não foram convidados para a cerimônia de posse desta quarta. E alguns dos nomes exonerados hoje foram avisados na terça-feira, por telefone.

Sérgio Camargo, o polêmico presidente da Fundação Palmares - que disse que a escravidão foi benéfica aos descendentes e que não existe racismo no Brasil -, está confiante que fica. Ele chegou a ser afastado momentaneamente do cargo pela Justiça.



Na semana passada, Camargo já se movimentava para formar uma nova equipe alinhada às suas ideias. Em post publicado no Facebook nesta terça-feira, ele diz que tem o "respaldo do presidente Jair Bolsonaro e do secretário do Turismo Marcelo Álvaro Antonio". A Fundação Palmares é ligada à Secretaria Especial da Cultura que, por sua vez, é subordinada ao Ministério do Turismo.



Depois de um mês e meio de "noivado" com o governo e "teste" no cargo, a atriz Regina Blois Duarte foi nomeada secretária especial da Cultura da gestão de Jair Bolsonaro.



Veja a lista dos demitidos por Regina Duarte e os cargos que ocupavam:



- Paulo Cesar Brasil do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM);



- Reynaldo Campanatti Pereira, secretário da Economia Criativa;



- Rodrigo Maximiniano Junqueira, secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural;



- Camilo Calandreli, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura;



- Marcos de Almeida Villaça Azevedo, secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual;



- Dante Henrique Mantovani, presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte);



- Mauricio Noblar Waissman, coordenador-geral da Política Nacional de Cultura Viva, do Departamento do Sistema Nacional de Cultura;



- Gislaine Targa Neves Simoncelli, chefe de gabinete da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura;



- Ricardo Freire Vasconcellos, diretor do Departamento do Sistema Nacional de Cultura;



- Raquel Cristina Brugnera, chefe de gabinete da Secretaria da Economia Criativa;



- Ednangela dos Santos Barroso dos Santos, diretora do Departamento de Promoção da Diversidade Cultural.