Após fim de motim, Bolsonaro antecipa saída das Forças Armadas do Ceará

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro antecipou, de sexta-feira para esta quarta-feira, o fim de ação das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Ceará. A medida havia sido empregada para dar suporte à segurança no Estado, pois a Polícia Militar estava amotinada.



Os policiais militares que permaneciam em greve ilegal no Ceará encerraram o protesto na noite de domingo, 1º, após treze dias. O fim da ação de GLO foi publicada nesta quarta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União.



O agentes aceitaram proposta apresentada por comissão especial formada pelo governador Camilo Santana (PT), Assembleia Legislativa do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A proposta inclui o direito dos policiais a responderem a um processo legal sem perseguição, mas não haverá anistia aos agentes envolvidos na greve ilegal.