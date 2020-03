Brasil aguarda confirmação de 3º caso de coronavírus, também em São Paulo

São Paulo - A cidade de São Paulo pode confirmar um terceiro caso do novo coronavírus no país. A infecção já teria sido confirmado em um exame, mas o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde de São Paulo (estadual e municipal) aguardam o resultado de exames de contraprova para confirmar a amostra.



O primeiro caso do novo coronavírus em um morador do Brasil foi identificado no dia 26 de fevereiro. Esse paciente esteve na Itália, a trabalho. Quando começou a apresentar sintomas, como tosse, coriza e febre, procurou o Hospital Israelita Albert Einstein, que confirmou a suspeita.



O segundo caso, também confirmado em São Paulo, foi de um paciente de 32 anos. Ele foi atendido no mesmo hospital, no dia 28 de fevereiro. Ele chegou em São Paulo um dia antes, em um voo procedente de Milão (Itália), quando também iniciou os sintomas. Durante o voo, usou máscara. No atendimento, foram relatados febre, tosse, dor de garganta, dor muscular e dor de cabeça. Ambos ficaram em isolamento domiciliar.