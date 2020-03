Juíza marca audiência entre Lula e Luciano Hang por faixa de 'cachaceiro'

A juíza Anuska Felski da Silva, da 2.ª Vara Cível de Navegantes (SC), agendou para 29 de junho a audiência de conciliação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o empresário Luciano Hang, do grupo Havan. O petista processa Hang por calúnia e difamação sob acusação de ter patrocinado um avião que sobrevoou o litoral catarinense com a mensagem: "Lula cachaceiro devolve meu dinheiro".



No início de dezembro do ano passado, Hang afirmou que iria "patrocinar" um avião que sobrevoaria o litoral de Santa Catarina com "mensagens patriotas". No dia 28, ele publicou um vídeo da cena em seu perfil no Twitter.



"O povo brasileiro acordou e sentiu na pele o quanto perdeu votando errado. Acreditaram nas pessoas erradas, que só pensaram no poder e destruíram nosso país. Agora juntos vamos reconstruí-lo e transformar o Brasil num lugar de paz, harmonia, ordem e progresso", escreveu o empresário.



A defesa de Lula cobra R$ 100 mil de indenizações pelo caso, alegando que a mensagem "fere gravemente a imagem e a honra" do ex-presidente.



De acordo com a Justiça, a audiência de conciliação entre Lula e Hang só não ocorrerá se um dos dois manifestar desinteresse na composição, com até dez dias de antecedência. Se uma das partes se ausentar, o não comparecimento justificado representará multa de 2% sobre o valor da causa.